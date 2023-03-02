На трассе Екатеринбург – Пермь столкнулись грузовик и автобус. Движение ограничено (ФОТО)

Сегодня утром на 237-м км федеральной трассы Екатеринбург – Пермь случилось ДТП.

Как сообщает областное УГИБДД, водитель микроавтобуса, двигаясь в сторону Перми, при обгоне грузового автомобиля КамАЗ задел его по касательной, после чего микроавтобус выбросило на встречную полосу, где он врезался в грузовик «Скания». Микроавтобус опрокинулся на бок.

Люди не пострадали, но движение транспорта затруднено – автомобили пропускают по одной полосе. В микроавтобусе пассажиров не было, водитель перевозил коробки. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства выясняются.

Нижнесергинский район, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»