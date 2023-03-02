В Екатеринбурге директор магазина выстрелил соседу в голову за то, что тот шумел

В Екатеринбурге 30-летний директор магазина выстрелил в соседа из травматического пистолета за то, что тот шумел ночью. Мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия», стрелявшему грозит до 10 лет лишения свободы.

Конфликт произошел в одной из многоэтажек на улице Комсомольской. 35-летний екатеринбуржец распивал алкоголь в гостях у своей бывшей жены. Экс-супруги шумно поссорились, после чего мужчина ушел. Но возле подъезда встретил соседа, который сделал ему замечание по поводу шума ночью. Мужчина «негативно отреагировал», тогда сосед достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонента.

«В полицию поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что из дома по ул. Комсомольской госпитализирован 35-летний нетрезвый мужчина с огнестрельным ранением затылка. Медики диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Пациент был без сознания, – сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу. – По указанному адресу прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Полицейские задержали владельца оружия. Им оказался ранее не судимый 30-летний директор одного из магазинов крупной торговой сети. В ходе осмотра его квартиры был обнаружен и изъят травматический пистолет, зарегистрированный на хозяина жилища».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Максимальное наказание за подобное преступление составляет до десяти лет лишения свободы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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