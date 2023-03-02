В Нижнем Тагиле мужчина до смерти избил сожительницу за предложение расстаться

Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрит уголовное дело против 48-летнего местного жителя, избившего до смерти свою сожительницу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По материалам следствия, преступление произошло 10 октября 2022 года. В этот день сожители поссорились, и женщина стала требовать, чтобы мужчина выехал из квартиры. Ей не нравилось, что он злоупотребляет алкоголем. В ответ тагильчанин не менее 12 раз ударил подругу, когда она сидела в кресле. Через некоторое время женщина пошла на кухню и там потеряла сознание. Позднее следователи определили, что в результате избиения пострадавшая получила тупую травму живота, которая осложнилась обильной кровопотерей. Это привело к смерти женщины.

Мужчину задержали на месте преступления. Он полностью признал свою вину и написал явку с повинной. Его будут судить по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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