В Свердловской области рухнули цены на огурцы

Лидер по росту цен в этом году – огурец – внезапно начал дешеветь. Стоимость килограмма этого овоща за неделю упала почти на 11%, огурцы можно купить по 232,85 рублей за килограмм. Многие другие овощи продолжают дорожать. Лук вырос в цене на 3,8%, картошка – на 3,5%. Почти на 3% подорожали помидоры, свекла – на 2,2%.

Рост цен на продукты других категорий оказался ниже, сосиски стали дороже почти на 1,5%, творог вырос в цене на 1,4%. Ряд товаров стал дешевле: курица, колбаса, сливочное масло, сметана. Цены снизились в пределах процента. Водка подешевела почти на 2%.

Екатеринбург, Марина Иванова

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