РГППУ войдет в Студенческую спортивную Лигу самбо

РГППУ в самое ближайшее время войдет в Студенческую спортивную Лигу самбо. Об этом сообщил сегодня в своем телеграм-канале депутат Законодательного собрания Свердловской области, координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Zа Самбо» в регионе Алексей Свалов.

«Сегодня вместе с членом Общественного совета Александром Какушей познакомились с и.о. ректора РГППУ Валерием Дубицким. В РГППУ самбо исторически – один из главных видов спорта, поэтому теперь будем работать в одной команде. Договорились, что в ближайшее время ВУЗ войдет в Студенческую спортивную Лигу самбо. Студенты будут принимать участие в городских, областных, региональных и российских соревнованиях, участвовать в семинарах, международных конференциях, мастер-классах – все это становится возможным благодаря членству в Лиге», – написал Свалов.

Отметим, что главное направление партийного проекта «Zа Самбо» – развитие самбо среди школьников и студентов, а также привлечение детей и взрослых к сдаче норм ГТО,

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»