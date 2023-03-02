Парковку на площади 1905 года закроют ради первой весенней ярмарки

В ближайшие выходные, 4 и 5 марта, на площади 1905 года пройдет первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка.

Как сообщили в мэрии, по этой причине парковка на площади будет закрыта с 00:00 субботы, 4 марта, до 19:00 воскресенья, 5 марта.

Ожидается, что гостям ярмарки предложат большой выбор мяса, птицы, мясных деликатесов, рыбы, молочной продукции от местных производителей, меда.

Также на ярмарке будут продавать блины с разнообразными начинками и ароматный чай.

Ярмарка будет работать 4 и 5 марта с 09:00 до 17:00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»