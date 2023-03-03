Пермские зоозащитники обвиняют свердловский ПКС в том, что животные содержатся в ужасных условиях (ФОТО)

Зоозащитники из Пермского края обвинили сотрудников пункта кратковременного содержания в деревне Большое Кошаево в том, что животные там живут в ужасных условиях. Этот ПКС работает с 2017 года. Им руководит местный предприниматель Виктор Верзаков. Раньше он занимался отловом бродячих собак в Красноуфимском округе в рамках муниципальных контрактов.

Затем Верзаков начал заключать договоры с муниципалитетами Пермского края. Пермские зоозащитники сравнивают условия содержания в ПКС с концлагерем. Они даже создали группу во «ВКонтакте» «Пленники Большое Кошаево», где регулярно размещают информацию о пункте: о состоянии собак, доставке кормов и о том, как волонтеры вывозят питомцев, чтобы потом отдать на передержку или в добрые руки.

Местная жительница Ирина Запорожец рассказала РИА «Новый День», что в ПКС собаки голодные, больные, нестерилизованные и без прививок. Также она сообщила, что под отлов попадают и псы, у которых есть хозяева. Их Верзаков готов отдать, но не бесплатно – за 5 тысяч рублей.

Виктор Верзаков сообщил «Новому Дню», что иногда им попадаются домашние собаки, в рамках контракта отлов питомцев с ошейниками разрешен, если на них нет намордника. А деньги он требует, чтобы покрыть расходы: перевозка, труд рабочих, оплата еды и медикаментов. Верзаков сообщил, что волонтеры хотят его закрыть уже не первый год. Он добавил, что зоозащитники путают понятия «пункт кратковременного содержания» и «питомник». В рамках контракта в ПКС обязаны отловить бродячих собак, кормить их, стерилизовать и прививать от бешенства, а после отпускать с биркой или передать новым хозяевам. Работает Верзаков на населенные пункты, которые находятся в радиусе 100 километров, потому он занимается отловом и в Пермском крае.

Также директор ПКС отметил, что действительно был период, когда не получалось стерилизовать собак. «В прошлом году под санкции попало обезболивающее лекарство, оно производится в Испании и Франции. Поставок с прошлого года не было. На живую кастрировать я не могу. Волонтеры приезжали, говорили «отдайте собачку». Волонтеры вызвались за свой счет стерилизовать. Животных брали под расписку. Я собак отдавал. Сегодня лекарство появилось, но оно дороже теперь. Что касается истощенных: извините, стейками я не кормил. От стресса после отлова, операции или прививки собака не ест, такое бывает. На каждую собаку написан акт прививки». Он отметил, что не имеет права отпускать собак, которые не привиты.

«Новый День обратился с запросом в администрацию муниципального образования Красноуфимский округ. Там сообщили, что в 2022 году с ПКС был заключен последний контракт, неоднократно проверяли на нарушения, но нареканий не было. Сейчас рассматривается вопрос о дальнейшем сотрудничестве.

«В настоящее время начальниками территориальных отделов, расположенных на территории МО Красноуфимский округ, проводятся процедуры заключения договоров на отлов и содержание животных с исполнителями на 2023 год. Принимаются заявки от населения».

Красноуфимский округ, Владислав Тринько

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