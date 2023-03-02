Медведев провел на БАЭС совещание по безопасности и технологической независимости

Сегодня на площадке Белоярской АЭС заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание с руководством ГК «Росатом». В заседании участвовали полпред президента Владимир Якушев и губернатор Евгений Куйвашев (дистанционно, в связи с позитивным тестом на ковид – прим. НД).

В ДИПе сообщили, что Дмитрий Медведев обозначил тему совещания как вопросы информационной безопасности и технологической независимости критической информационной инфраструктуры. «Сегодня мы как раз поговорим о вопросах внутри атомной отрасли, но с учётом того, что вызовы в киберпространстве нарастают, проблема гораздо шире. Именно поэтому наша межведомственная комиссия Совета Безопасности этим вопросом занимается по всему спектру проблем», – сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, ГК «Росатом» определена президентом России головной организацией, отвечающей за разработку и производство программно-аппаратных комплексов, поскольку у корпорации для этого есть весь необходимый потенциал. Так, Белоярская атомная станция, где сегодня прошло выездное совещание, работает на современных технологиях и стандартах. Дмитрий Медведев добавил, что с 2019 года «Росатом» реализует специальную программу в области импортозамещения в сфере критической информационной инфраструктуры. Такие подходы будут распространены и на инфраструктуру в других сферах.

Совещание прошло на площадке Белоярской атомной электростанции (БАЭС, входит в ГК «Росатом») – одного из ключевых объектов энергосистемы региона, вырабатывающего порядка 10 процентов от общего объёма электроэнергии. Сегодня здесь работает два крупнейших в мире энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах, которые входят в число лидирующих по показателям надёжности и безопасности.

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