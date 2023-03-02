На Урале мужчина хотел поджечь военкомат коктейлем Молотова

ФСБ сообщает о предотвращении ЧП в Свердловской области. 44-летний гражданин РФ намеревался бросить в знание через окно коктейль Молотова, о чем он лично сообщает на видео, распространяемом пресс-службой УФСБ по Свердловской области.

По месту жительства задержанного проведены оперативные мероприятия, обнаружены и изъяты три самодельных зажигательных устройства, а также вещества, предназначенные для их изготовления, уточили в УФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК России (Приготовление к террористическому акту), подозреваемый заключен под стражу.

Екатеринбург, Елена Васильева

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