ГИБДД снова устроит рейд в поисках пьяных за рулем

В Екатеринбурге гаишники устраивают массовые проверки в поисках выпивших водителей. Рейды пройдут с 3 по 5 марта.

«В Госавтоинспекции напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является серьезным нарушением ПДД, которое приводит к тяжким последствиям и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. За данное грубое нарушение предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2-х лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей», – прокомментировали в городском УГИБДД.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.

Очевидцы могут сообщить о пьяном водителе по телефонам 02 или 112.

Екатеринбург, Марина Иванова

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