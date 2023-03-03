Синоптики дали прогноз для фермеров на март

В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа в марте агрометеорологические условия будут преимущественно удовлетворительными для окончания зимовки озимых зерновых культур. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Напомним, согласно долгосрочному прогнозу на отопительный период, который также составили специалисты метеобюро, март на Урале будет относительно теплым, температура воздуха будет близка к норме, а вот осадков выпадет больше обычного.

Екатеринбург, Елена Сычева

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