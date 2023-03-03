Прокуратура нашла фальшивые подписи жильцов в протоколе выбора УК

В Ленинском районе Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о подделке протоколов собрания жильцов двух многоквартирных домов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в надзорное ведомство обратились жильцы домов по адресам: пр. Ленина, 2, и ул. Ясная, 1/6. Они указали, что их подписи в протоколах собраний подделаны.

Проверка установила, что сейчас этими домами управляет ООО УК «Народная». Решение о выборе УК было принято на основе протокола голосования, которое состоялось в ноябре 2022 года. «По итогам голосования по всем вопросам, вынесенным в повестку, принято решение «за». Вместе с тем, часть подписей, проставленных в протоколах общего собрания собственников жилых помещений – жителей многоквартирных домов № 2 по пр. Ленина и № 1/6 по ул. Ясная в Екатеринбурге являются поддельными и не принадлежат собственникам жилых помещений», – установили в прокуратуре.

По материалам прокуратуры полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»