Уральского поставщика масла по гособоронзаказу поймали на фальсификате

Россельхознадзор уличил бизнесменов в попытке сфальсифицировать сливочное масло, которое поставлялось в соцучреждения разных регионов страны, а также в магазины Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области, ООО «Торговая компания «Урал» из Екатеринбурга при оформлении документов на сливочное масло приписало лишнее. Объем товара «Масло сливочное Крестьянское сладко-сливочное несоленое, массовая доля жира 72,5%» увеличился с 40 кг до 134,4 кг, в реализацию поступило 95 кг масла без указания документа, подтверждающего происхождение продукции.

«В связи с этим уполномоченному лицу ООО «Торговая компания «Урал» приостановлена регистрация в ФГИС «ВетИС» сроком на 10 дней, в адрес хозяйствующего субъекта выписано предостережение о недопущении нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации. Направлены информационные письма получателям молочной продукции для принятия мер»,– добавили в Россельхознадзоре.

Екатеринбург, Марина Иванова

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