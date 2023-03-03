В Екатеринбурге кончились запчасти к последним моделям айфонов

В Екатеринбурге закончились запчасти к последним моделям айфонов. Речь идет о линейках 13 и 14. Например, экранов для них в наличии нет вовсе. «Разбился экран, заменой стекла не обойтись, надо менять весь дисплей. Уже все сервисы обзвонили, нигде нет запчастей», – рассказал «Новому Дню» екатеринбуржец Артем.

Представитель одного из сервисов подтвердил эту информацию. «Действительно, оригинальных экранов нет в городе, не возят, есть только с разбора – есть скупка разбитых телефонов, которые потом идут на запчасти, при таком варианте телефон будет выдавать сообщение, что экран «неродной», но и это будет стоить недешево», – уточнил собеседник агентства.

По его словам, цена на замену экрана варьируется от 30 до 40 тысяч рублей. Год назад аналогичная процедура обошлась бы неловким владельцам «яблочных» смартфонов несколько дешевле – в 20-25 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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