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Пятница, 3 марта 2023, 10:31 мск

Новости Екатеринбург

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Власти снова планируют повышение цен на проезд

Власти Екатеринбурга снова планируют повышение цен на проезд в городском общественном транспорте. Об этом на встрече с журналистами сообщил начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин. По его словам, в следующем году цена снова поднимется на 1 рубль, как и было в 2023 году. «Повышение неизбежно», – подчеркнул он.

При этом, по его словам, к этим разговорам все равно придется вернуться, потому что власти вынуждены учитывать инфляцию. Последнее повышение – с 32 до 33 рублей – покрывает расходы транспортников.

Екатеринбург, Елена Сычева, Валентина Ярославцева

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