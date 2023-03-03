В Нижнем Тагиле будут судить охранника, который избил мелкого воришку

В Нижнем Тагиле сотруднику ЧОПа грозит срок за превышение полномочий и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Он задержал мужчину, который крал шоколадки, после чего у последнего обнаружили разрыв селезенки.

Об обстоятельствах рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. 56-летний охранник в конце октября 2022 года заметил, как 35-летний местный житель крадет несколько плиток шоколада. Охранник завел воришку в подсобку и вызвал полицию. А в процессе ожидания решил избить мужчину и ударил его ногой в живот. Задержанный в это время не сопротивлялся, просто сидел на корточках на полу. Впоследствии у него диагностировали разрыв селезенки. Подъехавшие полицейские отвезли пострадавшего в больницу, где ему удалили поврежденный орган.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.

Нижний Тагил, Марина Иванова

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