Качканарский ГОК сумел сэкономить за год 11 миллионов кубометров свежей воды

11 миллионов кубометров свежей воды смог сэкономить за 2022 год Качканарский ГОК. Невостребованным ресурс Нижнее-Качканарского водохранилища остался благодаря реализации проекта возврата дренажных вод в технологический оборотный цикл комбината, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ЕВРАЗа.

Для перехвата технологических вод под дамбой № 2 на хвостохранилище была запущена насосная станция из трех мощных агрегатов, которые откачивают дренирующую воду из накопительного зумпфа. Далее она возвращается на обогатительную фабрику.

«Мы активно продолжаем работу по перехвату и возврату дренажных вод в отсеки хвостохранилища, – отметил исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев. – В 2023 году планируем ввести в работу насосы под дамбами 3 и 4, что позволит снизить забор воды еще порядка на 14 млн кубометров ежегодно».

ЕВРАЗ направил на реализацию проекта возврата дренажных вод более 100 млн рублей. Компания прилагает все возможные усилия для сохранения водного баланса и экологического благополучия Качканара.

Благодаря принимаемым мерам экономии министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области утвердило на 2023 год заявку на водные ресурсы ЕВРАЗ КГОК в меньшем объеме, уточнили на предприятии.

Качканар, Елена Васильева

Воду из этого водохранилища удалось сэкономить Качканарскому ГОКу Насосная станция, которая помогла сэкономить ценный ресурс

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»