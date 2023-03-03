«Свердловскавтодор» заплатит 200 тысяч пастуху, на которого упал остановочный комплекс

АО «Свердловскавтодор» заплатит 200 тысяч рублей пастуху из Камышловского района, на которого упал остановочный павильон на трассе.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, ЧП случилось в июле 2021 года. Мужчина по имени Сергей пас коров в поле вблизи села Володинского и заметил, что погода начинает портиться. Он решил укрыться от дождя за павильоном на автобусной остановке. В какой-то момент от порыва ветра строение накренилось и опрокинулось на пастуха, придавив его к земле. Выбраться самостоятельно из-под конструкции мужчина не смог. На крики о помощи подоспели его соседи, которые вызвали скорую помощь. Оказалось, что у пастуха сломано бедро. Он долго лечился, однако до сих пор испытывает боль в ноге, переживает из-за перенесенной травмы.

Мужчина выяснил, что за содержание дороги и остановки отвечает АО «Свердловскавтодор». Он подал в суд, требуя выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Камышловский суд установил, что скорость ветра в тот день достигала максимум 13 м/с, а значит не было стихийного бедствия, просто конструкция остановки была непрочной. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. С АО «Свердловскавтодор» было взыскано в счет компенсации морального вреда 200 тысяч рублей. Предприятие подало апелляцию в облсуд, но он оставил решение в силе.

Камышлов, Елена Владимирова

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