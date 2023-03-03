На пермском тракте столкнулись фура и иномарка. Погибла женщина (ФОТО)

Сегодня днем на 223-м км автодороги Пермь – Екатеринбург столкнулись «Митсубиси» и грузовая фура.
Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, в аварии погибла 31-летняя женщина, которая была за рулем автомобиля «Митсубиси». Ее 28-летняя пассажирка получила травмы.
По предварительным данным, во время движения водитель легкового автомобиля зацепила обочину и выехала на встречную полосу, где в этот момент двигался грузовой автомобиль МАН. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.
На месте ДТП организовано реверсивное движение, которое регулируют инспекторы ДПС.
Ачит, Елена Владимирова
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