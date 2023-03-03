Челябинец украл в Кольцово плюшевого медведя (ФОТО)

Уральские транспортные полицейские раскрыли курьезное преступление – кражу большого плюшевого медведя.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по УрФО, в линейный отдел полиции в Кольцово обратилась сотрудница одного из кафе, расположенных на территории аэропорта. Она пожаловалась, что неизвестный украл из зала большого плюшевого медведя. Игрушка сидела рядом с барной стойкой и служила украшением интерьера. Причиненный ущерб хозяева заведения оценили в 4 тысячи рублей.

Изучив записи с камер наблюдения, полицейские установили личность подозреваемого, который забрал медведя и уехал с ним на автомобиле. В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленника задержали. Им оказался житель города Озерска Челябинской области, ранее не судимый мужчина 1973 года рождения. Он прилетел из-за границы, приземлился в Кольцово и остановился в кафе, чтобы перекусить, а затем похитил игрушку. Свои мотивы гражданин объяснить не смог, сказал только, что сделал это ради забавы.

Медведя полицейские обнаружили в гараже подозреваемого. Сейчас он приобщен к материалам дела, но вскоре вернется к законным владельцам.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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