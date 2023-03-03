ФАС: регион отменил тариф выходного дня на электричество по собственной инициативе

Противостояние между Федеральной антимонопольной службой России и Региональной энергетической комиссией Свердловской области продолжается. В пятницу депутат заксобрания Александр Ивачев выложил на своей странице в «ВК» ответ ФАС, из которого следует, что антимонопольщики не требовали от РЭК отменять постановление 2011 года, по которому в регионе действовал льготный тариф в нерабочие дни (в праздники и выходные уральцы платили по ночной, более низкой, ставке). При этом тем же документом ФАС указывает, что документ был отменен вполне правомерно – так как еще в 2013 году Федеральная служба по тарифам установила, что в России могут быть две или три зоны тарифов (дневная и ночная либо дневная, ночная и пиковая).

Спор между РЭК и ФАС тянется с 2020 года, когда антимонопольщики нашли нарушения в работе региональной энергокомиссии и не согласовали продление кандидатуры главы РЭК Владимира Гришанова. Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не пошел на конфликт и не стал продлевать полномочия своего подчиненного, понизив его до зампреда энергетической комиссии. Однако при этом он же назначил Гришанова исполняющим обязанности председателя РЭК, что позволило последнему фактически руководить комиссией бессрочно.

При этом никаких предпосылок для возвращения тарифа выходного дня на Среднем Урале нет. Более того, пока неизвестна судьба обращения Евгения Куйвашева в ФАС России. В феврале он написал письмо с просьбой изменить индикативную цену на электричество, от которой зависит размер тарифа на электроэнергию для населения и которую, как писал тогда департамент информполитики Свердловской области, как раз утверждает антимонопольная служба. Индикативная цена – это, грубо говоря, то, за сколько энергию покупают у ГЭС, ГРЭС, АЭС и других генерирующих предприятий сбытовики. «Для Среднего Урала – региона с высокоразвитой инфраструктурой генерации, вырабатывающей электроэнергию с профицитом, – индикативная цена не должна была расти и сегодня могла бы быть заметно ниже. На сегодняшний день этот показатель для Свердловской области – самый высокий в России», – сообщили в департаменте информполитики губернатора.

Там предложили новую методику расчета тарифов на электроэнергию для свердловчан. «Учитывая, что подавляющее большинство потребителей у нас используют именно двухтарифные приборы учета, в ФАС еще в прошлом году направлялось предложение о том, чтобы переход на новую методику для нашего региона был постепенным. Не сразу, а скажем, в течение 2-3 лет. Но пока решения по этому вопросу на федеральном уровне нет», – цитировал ДИП члена экспертной группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимира Имамова.

Как писал ранее «Новый День», в конце ноября 2022 РЭК приняла новые тарифы на электричество, но после декабрьской проверки, которую ФАС провела из-за жалоб населения, оказалось, что цены завысили. Тогда антимонопольщики потребовали отменить постановление РЭК, а заодно был упразднен документ 2011 года, по которому уральцам отпускали электричество в выходные и праздники по ночному тарифу. В итоге РЭК приняла новые тарифы, но двухфазное потребление оказалось более затратным, чем одноставочное. Сейчас энергетики и чиновники рекомендуют выбирать именно последний тип, однако в своем последнем разъяснении ФАС уточнила, что переход на одноставочные расчеты должен производиться по заявлению потребителей, если прежде они пользовались двухтарифной системой.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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