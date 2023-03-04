В аэропорту Кольцово на 15 часов задерживается рейс в Баку

В екатеринбургском аэропорту 98 пассажиров больше половины суток ожидают вылета самолета в Баку. Задерживается рейс авиакомпании «ИрАэро».

Изначально вылет самолета планировался 3 марта в 22:35, а затем несколько раз переносился. Сейчас рейс IO-291 по маршруту «Екатеринбург –Баку» отложен на 14:00. За ситуацией следит Свердловская транспортная прокуратура. По данным ведомства, среди пассажиров 17 детей. Маломобильных граждан в списке нет. Причина задержки рейса – позднее прибытие воздушного судна.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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