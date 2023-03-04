На Широкой речке загорелся строящийся дом (ФОТО)

В микрорайоне Широкая речка загорелся строящийся многоэтажный дом. По словам очевидцев, очаг возгорания находился на крыше строения. Черный дым от пожара заметили жители Академического района. По предварительным данным, вспыхнул строящийся дом ЖК «Меридиан» по адресу: ул. Евгения Савкова, 35.

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 13:37. Прибывшие на место пожарные установили, что на площади 10 кв.м. горит битумная основа на кровле 25-этажки. Информации о пострадавших не поступало. К 14:00 пожарные потушили огонь.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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