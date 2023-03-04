«Автомобилист» уступил «Магнитке» во втором матче плей-офф КХЛ. Счет в серии 1-1

Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл второй матч плей-офф КХЛ. На домашнем льду команда Николая Заварухина уступила магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:3 во втором овертайме. Счет в серии стал 1-1, следующие два матча пройдут в Магнитогорске.

Как и в предыдущую встречу, первый гол был за «Металлургом». На 14-й минуте Егор Яковлев бросил от синей линии, а Никита Коростелев подправил летящую шайбу в ворота Юхана Маттссона. Во втором периоде борьба стала более ожесточенной, на льду то и дело вспыхивали потасовки между хоккеистами. Гости не отступались от своей игры и удвоили свое преимущество: в атаке сходу Брэндан Лайпсик поразил ворота «Автомобилиста».

Впрочем, екатеринбуржцы сдаваться не собирались. Вскоре напомнил о себе лучший снайпер команды Брукс Мейсек, который забросил важную шайбу с точной передачи Сергея Широкова. В третьем периоде «Автомобилист» стал больше атаковать, вынуждая соперника ошибаться и ловить штрафы. Но две попытки большинства прошли безрезультатно. За три минуты до конца основного времени тренерский штаб рискнул и снял вратаря взамен на шестового полевого игрока. Команда моментально разыграла привычную комбинацию – Стефан Да Коста отдал пас на Мейсека в левый круг вбрасывания, а тот не промахнулся с любимой позиции.

При равном счете 2:2 соперники продолжили выяснять отношения в овертайме. В первой дополнительной двадцатиминутке «Автомобилист» доминировал на площадке, почти в два раза перебросав «Магнитку», но забить екатеринбуржцы так и не сумели. Судьбу матча во втором овертайме решил обидный рикошет – после броска Яковлева шайба попала в клюшки Георгия Белоусова и отлетела в ворота екатеринбуржцев.

«Хорошая игра в плей-офф. Было много борьбы, эмоций, драк. В первом овертайме у нас были хорошие моменты, но вратарь соперника не позволил реализовать их. А потом пропустили такой непонятный гол. Но это спорт, кому-то везет больше», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Третий и четвертый матчи серии пройдут 6 и 8 марта в Магнитогорске. Пятый матч уже точно состоится в Екатеринбурге 10 марта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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