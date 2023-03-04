В Североуральске воспитанница интерната жестоко избила 13-летнюю девочку

В Свердловской области возбуждено уголовное дело о халатности в реабилитационном центре для несовершеннолетних в Североуральске.

По данным следователей, 17-летняя воспитанница учреждения избила 13-летнюю девочку. Видеозапись конфликта подростков была опубликована в соцсетях.

Драка в интернате произошла еще в середине февраля, сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на знакомую пострадавшей. «Об этом случае стало известно от бывших воспитанников. После смены директора в детском доме начались проблемы. Все что я могу сказать – это не первый случай. Дедовщина процветает там страшная. После этой драки у 13-летней девочки было сотрясение головного мозга, приступы и судороги. Ее отправляли в больницу, но медики не среагировали и не передали всю информацию правоохранителям. Кроме того, эта девушка на улице избивала другую уже девочку», – рассказала собеседница «КП – Екатеринбург».

Как уточнили в СК, в ходе расследования уголовного дела будет установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей девочки. Следователи проводят допросы и проверяют должностные инструкции сотрудников социально-реабилитационного центра.

По факту инцидента также проводит проверку прокуратура Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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