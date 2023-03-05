На Пермском тракте снова огромные пробки из-за дорожного ремонта

На трассе Екатеринбург – Пермь снова дорожные заторы. По данным Уралуправтодора, затруднение движения транспорта фиксированы на участке с 229-го по 237-й км в обе стороны.

«В данный момент увеличен интервал светофорного объекта в направлении Перми на 15 минут, также ориентировочно каждый час движение приостанавливают на 10-15 минут для ликвидации ямочного дефекта», – сообщили в ведомстве.

Накопление большегрузов на федеральной трассе также вызвано ограничениями, которые Госавтоинспекция ввела ночью на трех участках дорог Нижнесергинского района – там прошел сильный снегопад. Ограничения для грузового транспорта в этом районе были сняты сегодня в 11:30.

Напомним, на Пермском тракте идут дорожные работы сразу на трех участках. Так, с 276-го по 301-й км автодороги меняют дорожное полотно, срок окончания работ – 13 мая. На участке трассы с 187-го по 232-й км ведется строительство путепровода через железную дорогу, оно завершится к 1 июня. В этот же период включено строительство моста через реку Шут на 232-м км Пермского тракта. На участке трассы с 232-го по 250-й км проводятся земляные работы, в том числе фрезерование асфальта и замена водопропускных труб. Сроки выполнения работ – до 9 мая.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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