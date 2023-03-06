В школах Академического будут проходить занятия по биатлону (ФОТО)

Шесть школ Академического присоединились к проекту «Биатлон в школу». Учебные организации уже получили 30 комплектов оборудования для тренировочного процесса на уроках физкультуры.

Проект «Биатлон в школу – Биатлон в ГТО» реализуют компания «ФОРЭС» и свердловское региональное отделение «Юность России» при поддержке российских Минпросвещения и Минспорта. Осенью прошлого года было заключено соглашение по разработке отдельного модуля по биатлону для урока физической культуры. Затем авторская программа «Биатлон в школу – Биатлон в ГТО» прошла экспертизу и была включена в число видов спорта, рекомендованных для уроков физкультуры. С момента старта проекта компания «ФОРЭС» направила на его реализацию почти 100 миллионов рублей.

«Надеемся, что наши усилия по созданию хорошей и доступной подготовительной базы в школах дадут результат, и за несколько лет мы сформируем фундамент успешных выступлений наших спортсменов на соревнованиях всех уровней, в том числе и международном», – отметил Советник исполнительного директора компании «ФОРЭС» по социальной работе Илья Потанин.

Школьники Академического, которые только начали заниматься биатлоном, уже готовятся к предстоящим мартовским соревнованиям регионального уровня. В случае победы ребята осенью поедут отстаивать честь родного района и Свердловской области на турнир федерального масштаба. Поддержку в подготовке к состязаниям традиционно готов оказать главный девелопер и основатель восьмого района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

«Биатлон, возможно, для Академического района и новый вид спорта, если мы говорим сейчас про детей. Хотя в целом это спорт, который культивируется в нашей стране многие десятилетия. Этот вид спорта актуален для Среднего Урала с его климатом и снежными сезонами, так как у нас лыжи – один из основных видов спорта, так же, как и хоккей. Мы рады, что биатлон пришелся по душе нашим школьникам, что они уже готовы отстаивать честь района на разного рода соревнованиях. А вообще, мне кажется, что для мальчишек важно уметь держать оружие в руках и уверенно обращаться с ним, пусть даже и в рамках спортивных мероприятий», – подчеркнул председатель совета директоров застройщика Академического Виктор Киселев.

Гендиректор УК «Академический» Андрей Сизов добавил, что биатлон – Олимпийский вид спорта, который любят многие россияне.

«Не исключено, что в ближайшем будущем в Академическом районе он станет одним из ведущих направлений нашей зимней Спартакиады, наравне с лыжными гонками и конькобежным спортом. Надо посмотреть требования к технической безопасности и принять решение исходя из них», – рассказал Андрей Сизов о перспективах биатлона в Академическом районе.

Добавим, что кроме федерального проекта по биатлону, в Академическом районе реализуется программа «Самбо – в школу», где на бесплатных тренировках профессионалы-наставники готовят юных борцов к победам. В середине марта академчане отправятся за наградами в Сочи, где пройдет крупнейший межрегиональный турнир.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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