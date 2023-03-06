На Урале потеплеет до +5

В Екатеринбурге уже на этой неделе ожидается потепление, но оно прогнозируется на вторую ее половину. Сегодня днем будет около нуля, причем после полудня ожидается сильный снегопад, который продлится до ночи, а после короткой передышки возобновится. Во вторник и среду будет похожая погода, до -1 °C днем, ночью будет подмораживать до -6…-8°.

С четверга начнется потепление. Днем будет +2 °C, в пятницу – до +3, а в субботу до +5 градусов. Всю вторую половину недели будет облачно, а вот в воскресенье ожидается ясная погода, днем +3, ночью – до -5 °C.

Екатеринбург, Елена Сычева

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