В Екатеринбурге запустили мобильное ВИЧ-тестирование на предприятиях

В Екатеринбурге стартовала профилактическая программа ВИЧ-тестирования на предприятиях. Сотрудники могут сдать экспресс-тест прямо на рабочем месте, результаты проверки будут анонимными. Предполагается, что в течение года такую форму обследования пройдут более 20 тысяч горожан.

Предприятия могут самостоятельно подавать заявки в свердловский центр СПИДа. «Тестирование на ВИЧ абсолютно безопасно: специалисты используют одноразовые материалы, точность теста приближена к обследованию в лаборатории, а результат, даже если тестирование проходит в рабочем коллективе, сообщается только лично и не передается третьим лицам», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Первым предприятием, где прошло мобильное тестирование на ВИЧ, стал детский игровой центр «Планета ИГРиК». Более 60 сотрудников в течение дня прошли быстрый тест и получили информацию о профилактике. Следующими участниками программы станут предприятия, оказывающие бытовые услуги.

«Мы ждем заявки от предприятий Екатеринбурга и готовы вместе сохранять здоровье сотрудников и их семей», – отметила главный врач центра СПИДа Анжелика Подымова.

В 2022 году медики обследовали 32,8% жителей Свердловской области на ВИЧ. По сравнению с 2021 годом зафиксировано снижение первичной заболеваемости на 2,8%.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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