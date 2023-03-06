Ледовые катки в Екатеринбурге ограничат время работы из-за потепления

Ледовые катки в Екатеринбурге готовятся завершить сезон. «Северное сияние» в парке Маяковского перейдет на ограниченный режим работы, а каток на Патрушихе работает до 8 марта включительно, затем, возможно, закроется.

Как сообщили в пресс-службе парка Маяковского, каток с сегодняшнего дня в будние дни не работает. Исключение сделают на праздничную среду, 8 марта, – «Северное сияние» будет ждать гостей с 10 до 22 часов. В четверг и пятницу каток снова закроют.

«С 13 марта каток будет работать только по выходным. Бережем лед от стремительной весны, чтобы вы успели покататься на коньках в этом сезоне», – сообщили в парке.

В Академическом каток располагается на реке Патрушихе, поэтому он тоже работает последние дни. «Лед пока стоит. Каток работает до 8 марта включительно, далее будем смотреть по погоде, потому что обещают плюсовую температуру», – сообщили в фирме проката коньков.

В «Юности» с датой закрытия еще не определились. Администратор сообщила, что лед еще хороший, поэтому на этой неделе каток продолжит работать.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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