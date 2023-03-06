«Введение штрафов – вопрос времени»: в Екатеринбурге обсудили закон об иностранных словах

Механизмы, регулирующие использование иностранных слов в русском языке, государством пока не установлены, однако такая работа будет проведена в ближайшее время, и, вероятно, будут введены штрафы для нарушителей.

Такое мнение высказала на пресс-конференции в Екатеринбурге кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Уральского института управления РАНХиГС Инара Ягофарова. Она отметила, что законодательство только устанавливает базу, а практика ее применения – несколько иное. На сегодняшнем этапе в законе не установлен субъект ответственности за нарушения, связанные с использованием иностранных слов, не определен контрольно-надзорный орган, который будет за этим следить, не установлена мера ответственности. Скорее всего, это будет сделано к 1 января 2025 года, когда закон вступит в силу.

«Штрафы появятся в любом случае, это вопрос времени. Скорее всего, это будет прописано в рамках КоАП», – предполагает эксперт. Пока же нет наказания, считает она, ситуация не изменится.

Доцент кафедры управления персоналом и социологии Уральского института управления РАНХиГС Мария Ворошилова заявила, что бояться не надо, так как закон о государственном языке существует еще с 2005 года. Главное новшество этого года – это введение в законодательство понятия нормативных словарей, которого там раньше не было. «Теперь мы точно будем знать, какие слова входят в состав государственного литературного языка», – подчеркнула она и добавила: «Язык создает не государство, а мы с вами. История не знает ни одного случая, когда государству удавалось запретить какие-то слова».

Пока списка нормативных словарей не существует, но, по мнению Марии Ворошиловой, стоит исходить из того, что поправки вступают в силу с 1 января 2025 года. Вероятно, именно эту дату правительство воспринимает за точку отсчета.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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