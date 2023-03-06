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Понедельник, 6 марта 2023, 12:12 мск

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В Екатеринбурге появились мобильные пункты продажи тюльпанов (ФОТО)

Мобильные пункты продажи тюльпанов появились в Екатеринбурге. Подобные открываются каждый год в преддверии 8 Марта. Самые популярные цветы к Международному женскому дню – тюльпаны.

Цены на них в розничных специализированных магазинах начинаются от 70-80 рублей за штуку, в сетевых супермаркетах можно найти дешевле – за букет из 5 штук попросят 200-300 рублей, то есть 40-60 рублей за штуку.

Екатеринбург, Елена Сычева

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