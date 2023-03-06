С 1 по 30 апреля на Урале пройдут весенние субботники

С 1 по 30 апреля в муниципальных образованиях Свердловской области пройдут весенние субботники. Как сообщили в ДИПе, губернатор Евгений Куйвашев поручил главам организовать и провести работы по санитарной очистке территорий городов и иных населенных пунктов, в том числе по вывозу собранного мусора с территорий общего пользования на полигоны. Затем до 20 мая нужно будет подготовить и отправить в МинЖКХ Свердловской области отчеты о проделанной работе. Контролировать этот процесс будет замгубернатора Сергей Швиндт.

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов напомнил, что ежегодно в весенних субботниках принимает участие более 30 тысяч организаций, на уборку улиц и придомовых территорий выходит свыше полутора миллиона свердловчан, из населенных пунктов вывозится от 120 до 140 тысяч тонн грязи и мусора. «До начала субботников в каждом из муниципальных образований должны быть проведены все организационные мероприятия, составлены графики работ, а также определены ответственные за своевременность и качество их выполнения. Предстоит провести масштабную уборку в парках и скверах, во дворах и на улицах», – рассказал Николай Смирнов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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