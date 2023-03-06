«Уральские авиалинии» стали официальными крыльями фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала официальными крыльями Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге летом. Перевозчик окажет поддержку по организации перелета персонала дирекции, технических специалистов и участников соревнований.

«Уральские авиалинии» – один из флагманов отечественного гражданского флота и визитная карточка Екатеринбурга и Свердловской области. Для нас очень важно, что именно местный авиаперевозчик с его богатым опытом стал партнером фестиваля, – прокомментировал подписание соглашения руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов. – Особенным партнерство делают 100-летие со дня основания гражданской авиации России и 30-летие авиакомпании, которые отмечаются в 2023 году. Подобное сотрудничество, что называется, окрыляет. Уверен в его эффективности и пользе для соревнований, которые мы будем готовить совместно».

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов считает, что проведение фестиваля положительно скажется на развитии инфраструктуры Екатеринбурга. «К фестивалю ремонтируются дороги, обновляются гостиницы, открывается студенческая деревня. А для «Уральских авиалиний» – это еще одна возможность осуществить мечты спортсменов и, конечно, расширить географию полетов. Мы регулярно перевозим участников различных спортивных соревнований, даем им специальные условия», – отметил Сергей Скуратов.

Напомним, фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Участие будут принимать команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Всего – более 240 вузов из 94-х стран. Количество спортсменов составит 3400 человек. Соревнования состоятся по 14 видам спорта – бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. Всего будет разыграно 193 комплекта медалей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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