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Понедельник, 6 марта 2023, 13:52 мск

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Хозяйка собаки, покусавшей ребенка на улице, заплатит 50 тысяч рублей

Фото из архива

Кировградский городской суд обязал местную жительницу выплатить моральную компенсацию ребенку, которого покусала ее собака.

Инцидент случился 15 октября 2022 года. Женщина днем выгуливала питомца без намордника. Собака напала на 6-летнего мальчика и укусила его за ногу. Ребенку потребовалась госпитализация. В больнице ему наложили повязки на место укуса, в дальнейшем мальчик проходил амбулаторное лечение. Эксперты квалифицировали травму как легкий вред здоровья.

Прокуратура в интересах несовершеннолетнего подала иск о возмещении морального вреда пострадавшему. По решению суда, владелица собаки обязана выплатить 50 тысяч рублей семье мальчика. Приговор пока не вступил в силу.

Кировград, Ангелина Сергеева

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