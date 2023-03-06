Полиция запрещает подросткам ходить в ТЦ без родителей. Это законно?

Полицейские анонсировали новые рейды в торговых центрах. Правоохранители будут искать подростков, кому нет 18 лет и кто пришел туда без родителей. Тех, кто попадется, отвезут в отделение. И этому есть законное обоснование. Помимо федерального закона № 124, который устанавливает комендантский час (дети, не достигшие 18 лет, не могут находиться на улице с 22:00 до 06:00 без взрослых), есть еще и локальный закон № 73, который должен ограничить «нахождение детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». Его приняли в 2009 году.

Список мест, находясь в которых дети могут нравственно или духовно деградировать, определен постановлением правительства Свердловской области. Вот как он выглядит:

– места, предназначенные для реализации товаров сексуального назначения;

– места, предназначенные для реализации только алкогольной продукции и пива;

– места, имеющие доступ к сети Интернет,

– места, предназначенные для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

Таким образом, находиться в торговых центрах, а они попадают под два последних пунктах, потому что практически везде есть фуд-корты и совершенно точно везде есть интернет, подросткам без родителей или законных представителей нельзя. Поэтому полицейские проверяют паспорта у молодых людей вечерами в ТЦ.

Что грозит тому, кому не исполнилось 18 лет и кто попался в «торговике» полицейским? Во-первых, такого ребенка доставят в отделение полиции, об этом оповестят родителей, проведут беседу и отпустят домой, но только в сопровождении законных представителей, т.е. матери, отца или опекунов. Помимо того, последних могут еще и оштрафовать на сумму от 1 до 5 тысяч рублей (за несоблюдение областного закона).

Екатеринбург, Елена Сычева

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