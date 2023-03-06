В детских садах начнут моделировать жучков и паучков в 3D

В 10 детских садах Свердловской области появятся гаджеты для интеграции инновационных программ. Например, при помощи 3D-ручек и 3D-раскрасок дети смогут моделировать жуков, бабочек, гусениц, паучков, а затем выводить объемные фигуры на 3D-принтер.

Как сообщили в ДИПе, детсады будут оснащены новым оборудованием в рамках программы «Уральская инженерная школа». Гаджеты появятся в детских садах в Камышлове, Екатеринбурге, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Полевском, Новоуральске, Рефтинском уже к новому учебному году. При помощи 3D-технологий дети будут интерактивно изучать дорожные знаки, цвета, цифры, развивать память и мелкую моторику. Также в рамках проекта планируется установить интерактивные песочницы, где можно построить вулкан или проложить речной канал для кораблика. Дети из старших групп при помощи игровой робототехники смогут заниматься научно-техническим творчеством, развивать логико-математическое мышление, формировать интерес к инженерно-технической сфере.

Напомним, с 2015 года в Свердловской области реализуется комплексная программа «Уральская инженерная школа» – система ранней профориентации и подготовки инженерных кадров, начиная с дошкольного возраста, когда навыки познания мира прививаются в игровой форме.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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