«От 50 рублей до миллиона евро», – екатеринбуржцы рассказали, сколько нужно потратить на подарок к 8 Марта (ВИДЕО)

Сегодня корреспонденты «Нового Дня» опросили горожан, сколько нужно потратить денег на подарок к 8 Марта. Многие называли суммы от 5 до 20 тысяч рублей. Некоторые говорили, что может хватить и 50 рублей, а кто-то – видимо в шутку – сказал, что нужно миллион евро.
Сколько потратить на подарок к 8 Марта
Некоторые отметили, что главное – это внимание, а сам подарок должен быть сделан от чистого сердца. Подробности в нашем видео.
Екатеринбург, Владислав Тринько, Валентина Ярославцева
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