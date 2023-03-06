Следователи проверят травмпункт, куда пациент приполз на четвереньках

В Каменске-Уральском проверяют травмпункт, куда пациент, если верить местным СМИ, был вынужден ползти на четвереньках, так как ему не выделили коляску.

Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Сегодня в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что в травмпункте города Каменск-Уральского мужчина, получивший травму, был вынужден добираться до кабинета врача на четвереньках, поскольку в данном учреждении здравоохранения ему якобы не была выделена коляска, которая обычно выдается маломобильным гражданам, чтобы обеспечить их беспрепятственный доступ к врачебной помощи. По данному сообщению в средствах массовой информации территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки. В рамках проверочных мероприятий сотрудниками СКР будут установлены все обстоятельства случившегося, указанной ситуации будет дана объективная правовая оценка», – рассказал он.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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