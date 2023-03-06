Завершен ремонт одной из старейших плотин Екатеринбурга

В Екатеринбурге завершен ремонт так называемой Малаховской плотины на реке Ольховке. Объект является памятником культурного наследия федерального значения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты начали ремонтные работы осенью 2022 года. За это время им удалось восстановить декоративные части плотины: колонны, их муфты, карнизы, замковые камни и кровлю. Также первозданный вид придали шести кирпичным аркам, украшающим боковую часть строения. Помимо этого, специалисты восстановили кованые ограждения, находящиеся сверху дамбы. Общая площадь поверхностей, подвергшихся ремонту, составила 2,5 тысячи квадратных метров.

Плотина была создана в 1824 году и обслуживала нужды Верх-Исетского завода. Строение выполнено в классицистическом стиле и состоит из красного кирпича и бутового камня.

Напомним, в год 300-летия Екатеринбурга городские власти планируют существенно увеличить расходы на ремонт объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

Фото: Алина Шешеня, www.ekburg.ru

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»