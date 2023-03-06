«Автомобилист» проиграл второй матч подряд в овертайме в Кубке Гагарина

ХК «Автомобилист» проиграл матч №3 в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом». Встреча проходила в Магнитогорске и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Решающая шайба была заброшена на 91-й минуте во втором овертайме.

В основное время матча обе команды забили по голу: в составе «Автомобилиста» отличился Ник Эберт, в «Металлурге» – Семен Кошелев. Как и в предыдущей встрече, при равном счете 1:1 соперники продолжили борьбу в дополнительное время, где сильнее вновь оказалась «Магнитка». Победный гол на счету Дениса Зернова – шайба залетела в ворота Юхана Маттссона рикошетом от игрока «Автомобилиста».

Таким образом, «Металлург» повел 2-1 в серии до четырех побед. Матч №4 состоится 8 марта в Магнитогорске, 10 марта команды вновь будут играть в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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