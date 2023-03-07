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Вторник, 7 марта 2023, 19:15 мск

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Видео к бою Штыркова и Исмаилова озвучил голос Аль Пачино

Пресс-служба RCC

Промо-ролик к главному событию боксерского вечера RCC в Екатеринбурге – поединку Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова – озвучил актер дубляжа Владимир Еремин, голосом которого «говорят» персонажи Аль Пачино в русской озвучке.

Ахиллес против Гектора. Штырков и Исмаилов

В видео Штырков играет Ахиллеса, а его соперник – Гектора. Промо-ролики RCC давно стали визитной карточкой турниров, и болельщики ждут их не меньше самих поединков.

Напомним, Штырков и Исмаилов проведут восемь раундов по три минуты на ринге. Для обоих поединки по правилам бокса не в новинку, никто из них еще не проигрывал. Однако в ММА Исмаилов одержал победу над Штырковым, поэтому сегодняшняя встреча рассматривается обоими как реванш.

Екатеринбург, Елена Сычева

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