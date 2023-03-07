Митрополит Евгений: «Унификация систем образования нужна для утекания мозгов за границу»

Глава отдела катехизации и религиозного образования РПЦ, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений ответил на вопрос о том, что произойдет после отмены болонской системы и ЕГЭ. По его словам, само по себе это «не гарантирует блестящее нашим детям блестящее и востребованное образование». «Если ставить целью утекание «мозгов» за границу, то унификация систем образования является очень важным и нужным фактором. Если поставить целью воспитание предсказуемого потребителя или создание социальных лифтов детям, для которых русский язык не является родным, то ЕГЭ будет вполне адекватным и эффективным средством», – подчеркнул митрополит Евгений.

Также он напомнил о том, что систему образования в России оптимизировали. «О селе Брахлов в Брянской области все на днях узнали благодаря подвигу школьника Феодора Симоненко. Когда в прошлом году там закрыли школу и вынудили детей ездить в другую за 15 км – какую цель преследовали такой «оптимизацией»? Не допустить вымирания сел? Чтобы дети больше проводили времени за уроками, а не тратили несколько часов ежедневно на одну только дорогу? Почему убитый водитель машины вообще занимался их извозом? Если перестать «оптимизировать», а начать развивать, то нам любые системы пригодятся, пусть даже и болонские, лишь бы работали на достижение результата», – подчеркнул он.

Митрополит добавил, что для того, чтобы сохранить страну, нужно ставить «созидательные и более амбициозные цели». «И здесь моя позиция неизменна: был и остаюсь приверженцем Русской классической школы», – отметил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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