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Вторник, 7 марта 2023, 09:10 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев* не смог оспорить статус иноагента

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отклонил иск журналиста Дмитрия Колезева об исключении его из реестра иноагентов. Об этом сообщил сам истец в соцсетях. Колезев подчеркнул, что решение суда было «предсказуемым», и он относится к нему безразлично. Дело рассматривала судья Вера Обухова, интересы журналиста в суде представлял адвокат Алексей Бушмаков.

Дмитрий Колезев* работает главным редактором издания Republic (признано СМИ-иноагентом), также он основал It's My City. Журналист был внесен в список физических лиц – иноагентов в ноябре 2022 года. До этого его объявили в международный розыск по уголовному делу о дискредитации ВС РФ.

После начала военной спецоперации на Украине Дмитрий Колезев* уехал из России.

* признан физлицом-иноагентом

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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