В ЗАГСе рассказали, сколько уральцев поженятся в красивую дату

В областном управлении записи актов гражданского состояния рассказали «Новому Дню», сколько жителей региона собираются узаконить отношения в ближайшую красивую дату – 23 марта (23.03.23). Оказалось, что, в отличие от москвичей, уральцы не вдохновились магией чисел.

В Екатеринбурге зарегистрируют брак 23 марта 2023 года 146 пар, а всего по области в этот день распишутся 252 пары. Отметим, это может быть связано с тем, что 23 марта – четверг. Отделы ЗАГС по четвергам проводят только неторжественные регистрации брака.

Екатеринбург, Елена Сычева

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