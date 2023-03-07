У больных ОРВИ стали чаще диагностировать коронавирус и пневмонию

В Свердловской области наблюдается очередной подъем заболеваемости ОРВИ: за неделю количество больных увеличилось на 18,4% – до 33 тысяч человек. Чаще всего у людей диагностируют коронавирус. Кроме того, выросло число внебольничных пневмоний.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за неделю в рамках мониторинга за возбудителями ОРВИ в лабораториях обследовали почти 1400 человек, в 8% случаев выявлен Covid-19. Также выделены РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы, грипп В и другие.

«Уровень заболеваемости выше среднего многолетнего уровня на 3,6%. В структуре заболеваемости 54% составляют дети», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, за минувшую неделю значительно увеличилось количество выявленных пневмоний. По всей области зарегистрировано 628 человек с таким диагнозом (+40% за неделю), в Екатеринбурге – 257 (+59% за неделю).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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