Перед 8 Марта возрос трафик на сайтах российских брендов одежды

Покупка одежды российских брендов стала трендом. Именно ее жители чаще всего выбирали в качестве подарков для себя и близких к 8 Марта. По данным обезличенной статистики big data «Мегафона», с начала месяца трафик на таких сайтах вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Магазины, где можно выбрать одежду российских брендов, уверенно обогнали популярные маркетплейсы. Динамика к ним в Свердловской области выросла на 20% к марту прошлого года.

Статистика показывает, что в этот раз большее число мужчин не хотят экономить, и женщины снова могут рассчитывать получить в подарок ювелирные украшения. Мобильный трафик на сайты с золотыми и серебряными изделиями в этом месяце вырос в 1,7 раза к значениям прошлого года. В марте 2022 о таких презентах задумывались намного реже – трафик тогда снизился на 13% к 2021 году.

Умные гаджеты также войдут в список популярных подарков для дам. Накануне Международного женского дня в розничных магазинах компании на 53% выросли продажи часов Apple, на 43% – умных колонок и на 35% чаще стали покупать беспроводные наушники.

Выбор букета свердловчане оставят на день перед праздником. В это время трафик на сайты с доставкой цветов обычно вырастает в 4 раза по сравнению со среднестатистическим днем. Но самым популярным периодом окажется сам день 8 марта, когда жители будут заказывать композиции в 10 раз активнее.

«На женский праздник, как правило, приходится больше звонков и трафика, чем 23 февраля. Нагрузка на сеть растет от большого количества поздравлений и комплиментов. Для комфортного интернет-общения и звонков с лучшим качеством звука в сети четвертого поколения за последние несколько месяцев мы провели технические работы почти в 100 локациях региона», – рассказала директор «Мегафона» в Свердловской области Инна Джур.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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