Набор рыбака, песня, будильник. Женщины назвали самые странные подарки на 8 Марта

Завтра отмечается Международный женский день. Портал SuperJob узнал, какие необычные подарки женщины получали на 8 Марта. Для 7% опрошенных самыми удивительными презентами стали цветы и комнатные растения. Еще 6% рассказали, что в качестве необычного подарка получали домашних животных. Также 3% были удивлены, когда получили в подарок украшения, сертификаты на разные активности, одежду и обувь. Для 2% необычными были путешествие, посуда и бытовая техника.

«Среди других необычных подарков женщины называли компас, летнюю резину, набор рыбака, песню, лотерейный билет, будильник, песочные часы и живых бабочек», – сообщили исследователи.

Екатеринбург, Елена Сычева

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