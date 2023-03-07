Вячеслав Самодуров уходит с поста худрука балетной труппы «Урал Опера Балет»

Вячеслав Самодуров в ближайшее время покинет пост художественного руководителя балетной труппы «Урал Опера Балета». В этой должности хореограф работал с 2011 года.

Информацию об уходе Самодурова подтвердили в пресс-службе театра, но более подробный комментарий обещали предоставить в течение дня.

Вячеслав Самодуров в Екатеринбурге работал с 2011 года, до этого танцевал в труппе Мариинского театра, был премьером Национального балета Нидерландов и Королевского балета Великобритании. Театральные критики с именем Самодурова связывали новый этап в жизни балетной труппы Екатеринбургского театра: после прихода хореографа в афише регулярно появлялись экспериментальные спектакли, балетные гала-концерты. Совместно с фондом «Евразия балет» Вячеслав Самодуров организовал проект по поддержке молодых хореографов – «Dance-платформа». По его приглашению в «Урал Опера Балет» приезжали именитые постановщики.

Новым руководителем балетной труппы в Екатеринбурге будет Максим Петров, который работает в «Урал Опера Балете» хореографом и режиссером по пластике. Петров тоже танцевал в Мариинском театре, а с 2014 года работает как постановщик.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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