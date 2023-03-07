Власти Екатеринбурга рассказали, когда очистят город от грязи

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил график уборки города. Месячник чистоты продлится с 27 марта по 30 апреля, а 29 апреля станет Днем чистоты.
В ближайший месяц коммунальщики должны выполнить следующие работы:
– окончательно очистить от мусора, снега и льда улицы и придомовые территории;
– отремонтировать или заменить испортившиеся урны и малые архитектурные формы;
– помыть остановки, станции метро, витражи, ограждения;
– очистить и отремонтировать светофоры, восстановить искусственные дорожные неровности;
– привести в порядок ливневые стоки.
И в этот же период будут заключены все муниципальные контракты на вывоз и приемку мусора, а также на покупку асфальтобетонной смеси для ремонта дорог.
Екатеринбург, Марина Иванова
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